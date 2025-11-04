TMW Giornata decisiva in casa Fiorentina. Allenamento posticipato, attesa per ds e allenatore: il punto

Giornata decisiva in casa Fiorentina, col club del presidente Rocco Commisso che è chiamato a tirare le fila dopo l'intensa giornata di ieri fatta di contatti, discussioni, valutazioni e incontri. Sul tavolo sono ancora tante le questioni aperte: la Fiorentina per prima cosa deve certificare l'addio di Stefano Pioli, da capire se tramite accordo consensuale o esonero. Quindi deve essere individuato il nuovo direttore sportivo e soprattutto il nuovo allenatore.

Per quel che riguarda la direzione sportiva, dopo aver sondato diversi nomi fra cui quello di Gianluca Petrachi, il club gigliato sembra direzionato verso la soluzione interna con l'assegnazione di più poteri alla coppia Roberto Goretti e Valentino Angeloni, rispettivamente direttore tecnico e responsabile del settore giovanile. In questo senso, sono loro insieme al direttore generale Alessandro Ferrari che stanno portando avanti la separazione da Pioli e la ricerca del nuovo tecnico.

Poi c'è la squadra, asserragliata dentro al ritiro del Viola Park e a cui è stata comunicata pochi minuti fa la decisione di posticipare l'allenamento odierno dalla mattina al pomeriggio, per evitare il paradosso vissuto ieri con Pioli che ha diretto la seduta di scarico pur essendo stato virtualmente esonerato. Un segnale di come le decisioni siano nell'aria. E in questo senso attenzione al profilo di Roberto D'Aversa, allenatore sempre più vicino alla panchina viola dopo aver messo la freccia nella serata di ieri sugli altri candidati, da Paolo Vanoli a Roberto Mancini. In ogni caso il tempo stringe, con la Fiorentina che domani dovrà ottemperare agli impegni UEFA con le conferenze stampa della vigilia della sfida di Conference League contro il Mainz che si giocherà giovedì.