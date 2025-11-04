Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso. Ma deve imparare a sorridere"

“Lautaro non è un caso, mi basta vedere come lavora”. Alla vigilia della sfida di Champions League con il Kairat Almaty, Cristian Chivu parla così del momento del bomber e capitano dell’Inter: “Se non segna un attaccante segna un difensore o un centrocampista. Io a volte penso anche a vincere 4-3 e non solo 1-0".

Nel corso della conferenza stampa, Chivu ha poi risposto in questa maniera a chi gli chiedeva se avesse dato un consiglio particolare al Toro: “Io gli ho fatto un gesto, come l’ho fatto a molti altri. Deve sorridere. Mettere felicità, passione: la sua leadership e le responsabilità che sente, a volte, gli annebbiano la testa di pensieri meno positivi. Lui sa quello che rappresenta per noi e quanto lo ammiriamo, ma deve imparare a sorridere. Deve sorridere un po’ di più”.

La conferenza stampa di Cristian Chivu.