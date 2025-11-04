Brutto infortunio per Freuler, il Bologna: "Forza Remo, ti aspettiamo presto in campo"
"Forza Remo, ti aspettiamo presto in campo". Il Bologna ha voluto mandare un messaggio a Freuler, centrocampista svizzero che è stato operato a causa di una frattura scomposta della clavicola destra. Vincenzo Italiano lo ha sempre utilizzato quando era possibile e di conseguenza la sua assenza è una perdita notevole per i rossoblù. I tempi di recupero non sono ancora stati resi noti.
Il comunicato del Bologna
Dopo la frattura scomposta della clavicola destra, stamattina Remo Freuler è stato sottoposto ad intervento di stabilizzazione chirurgica dall’equipe del prof. Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo. Osserverà qualche giorno di convalescenza e inizierà poi le terapie: seguiranno prossimamente le valutazioni sui tempi di ripresa.
Editoriale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
