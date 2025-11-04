Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bra, stagione finita per Nesci: il difensore operato dopo la frattura del perone

Bra, stagione finita per Nesci: il difensore operato dopo la frattura del peroneTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:04Serie C
Daniel Uccellieri

Il Bra ha reso noto che l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il difensore Andrea Nesci è perfettamente riuscito. Il giocatore si era gravemente infortunato sabato nella gara vinta contro il Rimini. Già nel post partita il tecnico Fabio Nisticò aveva raccontato la gravità dell’episodio: “Un infortunio sconvolgente: frattura scomposta del perone e lussazione della caviglia. Vedere un compagno con la gamba spezzata ha scosso profondamente tutto il gruppo”

Di seguito il report medico del club piemontese: "Nella giornata di ieri, lunedì 3/11, il calciatore giallorosso Andrea Nesci (laterale destro 2003) è stato sottoposto a un’operazione chirurgica per ridurre la frattura del perone e la lussazione della caviglia della gamba destra, in seguito a un contrasto di gioco avvenuto (sabato scorso) durante Rimini-Bra. L’operazione è perfettamente riuscita. Per il rientro in campo sono stati diagnosticati dai 4 ai 5 mesi".

Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Arzignano, ecco il nuovo allenatore: Daniele Di Donato torna sulla panchina del club... UfficialeArzignano, ecco il nuovo allenatore: Daniele Di Donato torna sulla panchina del club veneto
Bra, stagione finita per Nesci: il difensore operato dopo la frattura del perone Bra, stagione finita per Nesci: il difensore operato dopo la frattura del perone
Serie C, ecco gli arbitri della 13ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026... Serie C, ecco gli arbitri della 13ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
L'Arzignano ha già sciolto le riserve per la panchina: contratto annuale per Di Donato... TMWL'Arzignano ha già sciolto le riserve per la panchina: contratto annuale per Di Donato
Salta un'altra panchina in Serie C. L'Arzignano esonera mister Bianchini UfficialeSalta un'altra panchina in Serie C. L'Arzignano esonera mister Bianchini
Triestina, Moretti: "Non molliamo, perché vogliamo e possiamo agganciare il treno... Triestina, Moretti: "Non molliamo, perché vogliamo e possiamo agganciare il treno salvezza"
Parravicini: "Al Ravenna sta stretta la Serie C, il club vuole puntare in alto" TMW RadioParravicini: "Al Ravenna sta stretta la Serie C, il club vuole puntare in alto"
Serpini: "Torres e Perugia sono squadre che hanno le potenzialità per uscire dalla... TMW RadioSerpini: "Torres e Perugia sono squadre che hanno le potenzialità per uscire dalla crisi"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
5 Fiorentina, Pioli esonerato. C'è il via libera di Commisso, in arrivo il comunicato
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso. Ma deve imparare a sorridere"
Immagine top news n.1 Fiorentina, il tecnico della Primavera Galloppa guiderà la squadra in Conference League col Mainz
Immagine top news n.2 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
Immagine top news n.3 Non c'è pace per Dybala. Altro infortunio muscolare, i dettagli e i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Sorokin, difensore del Kairat Almaty: "L'Inter è la mia squadra del cuore, un sogno affrontarla"
Immagine top news n.5 Vlahovic, rinnovo possibile con la Juventus? Cifre da rivedere, con 3 club che lo seguono
Immagine top news n.6 Buffon su Spalletti: "Scelta migliore per la Juve. Tudor? Poca empatia con la dirigenza"
Immagine top news n.7 Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Romondini: "Zaniolo? Ha grandissime qualità, a Udine può rinascere"
Immagine news Serie A n.2 Mattei: "Pioli, esonero inevitabile. Il ritorno di Palladino sarebbe l’opzione migliore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Colonnese: "Lazio, Isaksen fa la differenza. Inter, si vince anche così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter-Fiorentina, Rocchi: "Comuzzo trattiene Esposito, era calcio di rigore per i nerazzurri"
Immagine news Serie A n.2 Juve, full immersion bianconera per Spalletti: a Vinovo per seguire la Youth League
Immagine news Serie A n.3 Nuovo stadio Verona, il Presidente Zanzi: "Investimento significativo per lo studio di fattibilità"
Immagine news Serie A n.4 Chi è Daniele Galloppa, il traghettatore della Fiorentina. Con i giovani viola ha vinto un trofeo
Immagine news Serie A n.5 Romondini: "Zaniolo? Ha grandissime qualità, a Udine può rinascere"
Immagine news Serie A n.6 De Zerbi ritrova il suo derby: Atalanta bestia nera del tecnico bresciano
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Roberto Donadoni torna in panchina: è il nuovo tecnico dello Spezia
Immagine news Serie B n.2 Si chiude l'avventura di D'Angelo allo Spezia. Il tecnico è stato esonerato
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, il VAR non chiarisce episodi controversi. La squadra ritrova il pubblico del Menti
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biasci: "Vittoria pazza con la Reggiana, era importante ritrovare il successo"
Immagine news Serie B n.5 Doppietta e assist contro il Pescara, Pierozzi è l'MVP dell'undicesima giornata di B
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, indigesta la gara contro l'Avellino: diversi episodi scatenano il malumore granata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, ecco il nuovo allenatore: Daniele Di Donato torna sulla panchina del club veneto
Immagine news Serie C n.2 Bra, stagione finita per Nesci: il difensore operato dopo la frattura del perone
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco gli arbitri della 13ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.4 L'Arzignano ha già sciolto le riserve per la panchina: contratto annuale per Di Donato
Immagine news Serie C n.5 Salta un'altra panchina in Serie C. L'Arzignano esonera mister Bianchini
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Moretti: "Non molliamo, perché vogliamo e possiamo agganciare il treno salvezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione ai tedeschi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…