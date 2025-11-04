Bra, stagione finita per Nesci: il difensore operato dopo la frattura del perone

Il Bra ha reso noto che l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il difensore Andrea Nesci è perfettamente riuscito. Il giocatore si era gravemente infortunato sabato nella gara vinta contro il Rimini. Già nel post partita il tecnico Fabio Nisticò aveva raccontato la gravità dell’episodio: “Un infortunio sconvolgente: frattura scomposta del perone e lussazione della caviglia. Vedere un compagno con la gamba spezzata ha scosso profondamente tutto il gruppo”

Di seguito il report medico del club piemontese: "Nella giornata di ieri, lunedì 3/11, il calciatore giallorosso Andrea Nesci (laterale destro 2003) è stato sottoposto a un’operazione chirurgica per ridurre la frattura del perone e la lussazione della caviglia della gamba destra, in seguito a un contrasto di gioco avvenuto (sabato scorso) durante Rimini-Bra. L’operazione è perfettamente riuscita. Per il rientro in campo sono stati diagnosticati dai 4 ai 5 mesi".