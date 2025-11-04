TMW Radio Colonnese: "Lazio, Isaksen fa la differenza. Inter, si vince anche così"

Francesco Colonnese, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, esonerato Pioli. Si parla di Palladino, Vanoli e D'Aversa:

"Pioli, esonero giusto. Era una squadra non cattiva, moscia, irriconoscibile. Non puoi non intervenire in questa situazione. Penso sia la soluzione tornare su Palladino, che è riuscito a fare qualcosa di buono. Oggi non c'è neanche più Pradè, è la scelta più logica".

Dove può arrivare la Lazio di Sarri?

"La Lazio ha trovato solidità difensiva ma anche un giocatore importante come Isaksen, che in questo momento fa la differenza in un calcio piatto, fatto solo di schemi, che ti punta e salta l'uomo. E' migliorata sicuramente ma sta facendo la differenza questo ragazzo".

Inter domani in Champions. Che idea si sta facendo?

"E' migliorata molto, vince anche partite sporche come a Verona. Però i campionati si vincono anche così, ce lo insegna anche il Napoli lo scorso anno. Però l'Inter deve fare meglio, perché con i calciatori che ha credo Chivu deve pretendere di più".

Come si spiega il momento di Lautaro?

"Viene magari contestato ma poi si trasforma. E' così, è un goleador, è uno di personalità. Quando non gioca da top lo critichi perché è un campione, ci sta, ma quando poi succede questo ecco che poi ricomincia a segnare".