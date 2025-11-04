La UEFA approva il giallo a Bisseck. Per la CAN Ranieri e Saelemaekers erano da rosso

In un periodo in cui gli arbitri in Italia vengono bersagliati costantemente, ha fatto discutere anche l'ammonizione che è stata comminata all'indirizzo di Yann Bisseck durante Hellas Verona-Inter per un fallo su Giovane da ultimo uomo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione di Daniele Doveri ha creato una spaccatura tra gli arbitri perché per molti è apparso da rosso per la vigoria sproporzionata con cui il tedesco è arrivato sull'avversario. Un'opinione condivisa dai vertici della CAN (Commissione Arbitri Nazionale).

Gianluca Rocchi, designatore per la Serie A, ha inviato il caso direttamente a Nyon per avere anche un parere da parte della UEFA, che si è espressa a favore della scelta dell'arbitro, ritenendo "dirimente la direzione generale dell'azione". Alcuni sostengono però che sia una conseguenza dell'intervento il fatto che Giovane non abbia chance di raggiungere la palla. Intanto Di Liberatore, il vice di Rocchi, ha assegnato un 8.70 a Doveri.

Diversi invece i pareri dei vertici arbitrali nei confronti di Antonio Rapuano e Marco Guida, che hanno diretto Fiorentina-Lecce e Milan-Roma: il primo avrebbe dovuto espellere Luca Ranieri per le proteste, il secondo estrarre il rosso all'indirizzo di Alexis Saelemaekers per l'esultanza eccessiva. Non è piaciuta la gestione neppure del quarto uomo Giovanni Ayroldi e del VAR Davide Massa, che ha chiamato Rapuano per una OFR ritenuta superflua. Infine il presunto calcetto di Guida è stato derubricato come non intenzionale.