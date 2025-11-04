Tre squadre di A ancora senza vittoria. Chi altro in Europa appartiene al club "Mai una gioia"?

Col successo contro il Sassuolo, il Genoa ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato. Ha dovuto attendere ben 10 giornate e nel frattempo Patrick Vieira ha rassegnato le dimissioni. Il Grifone lascia il club dei "mai una gioia" inteso come squadra che non ha ancora ottenuto i tre punti in questa stagione.

Chi è rimasto in Europa in questa statistica poco felice? Nessun campionato come la Serie A ha ancora così tante squadre a quota zero nella specifica casella e dopo 10 partite giocate: Pisa, Verona e Fiorentina. In termini assoluti ci sarebbe Andorra con 4 squadre, ma il campionato nel Principato è iniziato da sole 4 giornate. Considerando tutte le federazioni affiliate alla UEFA sono 16 le squadre rimaste. Tolto il nostro campionato solo un'altra squadra della Top 5 non ha mai vinto ed è il Wolverhampton che nel weekend ha esonerato il tecnico Vitor Pereira. Guardiamo il dettaglio:

INGHILTERRA

Wolverhampton (0 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte)

ITALIA

Pisa (0-6-4)

Hellas Verona (0-5-5)

Fiorentina (0-4-6)

PORTOGALLO

AFS (0-2-8)

BELGIO

Dender (0-4-9)

CIPRO

Paralimni (0-1-8)

ISRAELE

Hapoel Gerusalemme (0-3-6)

Maccabi Benei Raina (0-1-8)

ARMENIA

Ararat (0-2-10)

MACEDONIA DEL NORD

Shkupi (0-1-10)

ANDORRA

Esperanca (0-2-2)

Pas de la Casa (0-1-1)

Carroi (0-1-4)

Ordino (0-1-3)

SAN MARINO

San Marino Academy U22 (0-1-7)