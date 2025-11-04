Ufficiale Si chiude l'avventura di D'Angelo allo Spezia. Il tecnico è stato esonerato

La notizia di un ribaltone in panchina era già nell'aria da stamani, quando avevamo parlato dell'arrivo di mister Roberto Donadoni, che firmerà un contratto sino al termine della stagione, e adesso è arrivata la nota ufficiale: mister Luca D'Angelo non è più l'allenatore dello Spezia. È stato infatti esonerato dal club ligure, assieme al suo staff.

Di seguito, il comunicato:

"Spezia Calcio comunica di aver sollevato in data odierna Luca D'Angelo dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra e con lui il suo staff composto da Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora.

Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà, la professionalità e per l'ottimo lavoro svolto fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali".