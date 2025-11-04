Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Si chiude l'avventura di D'Angelo allo Spezia. Il tecnico è stato esonerato

Si chiude l'avventura di D'Angelo allo Spezia. Il tecnico è stato esoneratoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 14:47Serie B
Claudia Marrone

La notizia di un ribaltone in panchina era già nell'aria da stamani, quando avevamo parlato dell'arrivo di mister Roberto Donadoni, che firmerà un contratto sino al termine della stagione, e adesso è arrivata la nota ufficiale: mister Luca D'Angelo non è più l'allenatore dello Spezia. È stato infatti esonerato dal club ligure, assieme al suo staff.
Di seguito, il comunicato:

"Spezia Calcio comunica di aver sollevato in data odierna Luca D'Angelo dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra e con lui il suo staff composto da Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora.

Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà, la professionalità e per l'ottimo lavoro svolto fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali".

Articoli correlati
Spezia, per Donadoni contratto annuale. Per D'Angelo "solo" esonero: nessuna risoluzione... Spezia, per Donadoni contratto annuale. Per D'Angelo "solo" esonero: nessuna risoluzione
Spezia, oggi è il giorno di Donadoni. Il tecnico pronto alla firma dopo l'esonero... Spezia, oggi è il giorno di Donadoni. Il tecnico pronto alla firma dopo l'esonero di D'Angelo
Spezia, D'Angelo: "Giocato bene fino all'errore di Sarr. Non lo colpevolizzo, è un... Spezia, D'Angelo: "Giocato bene fino all'errore di Sarr. Non lo colpevolizzo, è un gran portiere"
Altre notizie Serie B
Roberto Donadoni torna in panchina: è il nuovo tecnico dello Spezia UfficialeRoberto Donadoni torna in panchina: è il nuovo tecnico dello Spezia
Si chiude l'avventura di D'Angelo allo Spezia. Il tecnico è stato esonerato UfficialeSi chiude l'avventura di D'Angelo allo Spezia. Il tecnico è stato esonerato
Juve Stabia, il VAR non chiarisce episodi controversi. La squadra ritrova il pubblico... Juve Stabia, il VAR non chiarisce episodi controversi. La squadra ritrova il pubblico del Menti
Avellino, Biasci: "Vittoria pazza con la Reggiana, era importante ritrovare il successo"... Avellino, Biasci: "Vittoria pazza con la Reggiana, era importante ritrovare il successo"
Doppietta e assist contro il Pescara, Pierozzi è l'MVP dell'undicesima giornata di... Doppietta e assist contro il Pescara, Pierozzi è l'MVP dell'undicesima giornata di B
Reggiana, indigesta la gara contro l'Avellino: diversi episodi scatenano il malumore... Reggiana, indigesta la gara contro l'Avellino: diversi episodi scatenano il malumore granata
Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: quattro giocatori fermati per un turno... Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: quattro giocatori fermati per un turno
Spezia, per Donadoni contratto annuale. Per D'Angelo "solo" esonero: nessuna risoluzione... TMWSpezia, per Donadoni contratto annuale. Per D'Angelo "solo" esonero: nessuna risoluzione
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
5 Fiorentina, Pioli esonerato. C'è il via libera di Commisso, in arrivo il comunicato
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso. Ma deve imparare a sorridere"
Immagine top news n.1 Fiorentina, il tecnico della Primavera Galloppa guiderà la squadra in Conference League col Mainz
Immagine top news n.2 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
Immagine top news n.3 Non c'è pace per Dybala. Altro infortunio muscolare, i dettagli e i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Sorokin, difensore del Kairat Almaty: "L'Inter è la mia squadra del cuore, un sogno affrontarla"
Immagine top news n.5 Vlahovic, rinnovo possibile con la Juventus? Cifre da rivedere, con 3 club che lo seguono
Immagine top news n.6 Buffon su Spalletti: "Scelta migliore per la Juve. Tudor? Poca empatia con la dirigenza"
Immagine top news n.7 Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Romondini: "Zaniolo? Ha grandissime qualità, a Udine può rinascere"
Immagine news Serie A n.2 Mattei: "Pioli, esonero inevitabile. Il ritorno di Palladino sarebbe l’opzione migliore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Colonnese: "Lazio, Isaksen fa la differenza. Inter, si vince anche così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter-Fiorentina, Rocchi: "Comuzzo trattiene Esposito, era calcio di rigore per i nerazzurri"
Immagine news Serie A n.2 Juve, full immersion bianconera per Spalletti: a Vinovo per seguire la Youth League
Immagine news Serie A n.3 Nuovo stadio Verona, il Presidente Zanzi: "Investimento significativo per lo studio di fattibilità"
Immagine news Serie A n.4 Chi è Daniele Galloppa, il traghettatore della Fiorentina. Con i giovani viola ha vinto un trofeo
Immagine news Serie A n.5 Romondini: "Zaniolo? Ha grandissime qualità, a Udine può rinascere"
Immagine news Serie A n.6 De Zerbi ritrova il suo derby: Atalanta bestia nera del tecnico bresciano
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Roberto Donadoni torna in panchina: è il nuovo tecnico dello Spezia
Immagine news Serie B n.2 Si chiude l'avventura di D'Angelo allo Spezia. Il tecnico è stato esonerato
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, il VAR non chiarisce episodi controversi. La squadra ritrova il pubblico del Menti
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biasci: "Vittoria pazza con la Reggiana, era importante ritrovare il successo"
Immagine news Serie B n.5 Doppietta e assist contro il Pescara, Pierozzi è l'MVP dell'undicesima giornata di B
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, indigesta la gara contro l'Avellino: diversi episodi scatenano il malumore granata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, ecco il nuovo allenatore: Daniele Di Donato torna sulla panchina del club veneto
Immagine news Serie C n.2 Bra, stagione finita per Nesci: il difensore operato dopo la frattura del perone
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco gli arbitri della 13ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.4 L'Arzignano ha già sciolto le riserve per la panchina: contratto annuale per Di Donato
Immagine news Serie C n.5 Salta un'altra panchina in Serie C. L'Arzignano esonera mister Bianchini
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Moretti: "Non molliamo, perché vogliamo e possiamo agganciare il treno salvezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione ai tedeschi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…