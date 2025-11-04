Come sta Josep Martinez? Chivu: "È difficile, non ha colpe ma una persona non c'è più"

Come sta vivendo Josep Martinez i giorni che hanno fatto seguito alla tragedia che ha portato - dopo che il portiere spagnolo lo ha investito sulla strada per Appiano Gentile - alla morte dell'81enne Paolo Saibene? Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha risposto così in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con il Kairat Almaty: “Io ho parlato prima della gara di Verona, quando mi hanno chiesto di lui. Per noi è importante integrarlo nel gruppo, averlo con noi e stargli vicino. Vive un momento non semplice, che non auguro a nessuno: è una cosa più delicata e più complicata di quanto qualcuno possa pensare.

Non voglio dire troppo al riguardo, aspetto e rispetto le indagini ovviamente, però a quanto pare lui non ha colpe ma una persona comunque non c’è più. È una cosa che rimarrà sulla coscienza, sta a noi stargli vicino e supportarlo, ma sta anche a lui accettare il fatto che questa è la vita, che a volte non va come noi desideriamo e bisogna superare determinati momenti, anche se non è semplice”.

La conferenza stampa di Cristian Chivu.