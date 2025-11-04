TMW Radio Mattei: "Pioli, esonero inevitabile. Il ritorno di Palladino sarebbe l’opzione migliore"

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Dopo l'esonero di Pioli che scelta dovrebbe prendere la Fiorentina?

"Secondo me l'esonero più che giusto era diventato inevitabile. Ultimamente la squadra stava giocando in maniera strana, con i giocatori che non stavano dando il massimo. Il tempo per salvarsi ovviamente c'è, anche perché l'obiettivo di questo anno è quello. Per quanto riguarda il successore, penso che Palladino potrebbe essere l'opzione migliore, dato che Pradé è andato via e dato che già conosce l'ambiente e la squadra. Ripeto comunque che ora si debba pensare alla salvezza, dato che entrare in Europa rimane praticamente impossibile".

La Lazio piano piano sta risalendo e trovando continuità di risultati. Che impressioni ti sta lasciando?

"Nelle ultime dieci partite la Lazio ha tenuto la porta inviolata sei volte. Questo significa che Sarri con intelligenza si è riadattato alle caratteristiche della propria squadra. Al momento non riesce a produrre molto, ma quando ritroverà tre o quattro giocatori forse vedremo una squadra un po' più offensiva. Nella partita di ieri è stato evidente come si ricercasse il contropiede".

Le favorite per lo scudetto restano Inter e Napoli?

"Credo che la forza dell'Inter sia soprattutto nelle parole di Conte, che ultimamente nelle proprie dichiarazioni sta sempre coinvolgendo i nerazzurri. Conte sa benissimo del resto che l'ostacolo principale per il tricolore è rappresentato proprio dall'Inter. Questo fa capire quanto il biscione sia considerato nell' ambiente".