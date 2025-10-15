Juventus, l'amico di Joao Mario sicuro: "Questione di tempo prima che diventi un titolare"

Ai microfoni di TuttoJuve.com ha parlato Pedro Silva, amico dell'esterno portoghese arrivato a Torino in estate Joao Mario. Queste le sue parole, iniziando dall'impressione dei primi mesi in bianconero dell'ex Porto: "Penso che Joao si sia adattato molto bene alla vita in Italia. Certo, trasferirsi in un nuovo Paese e in un club come la Juventus è sempre un grande cambiamento, ma sta gestendo tutto con grande maturità. Sta imparando molto ogni giorno".

Cosa le ha raccontato Joao Mario della Juventus?

"Parliamo molto! Parla sempre molto bene del club e di quanto sia professionale tutto. Ha un ottimo rapporto con i suoi compagni e lo staff tecnico, ed è impressionato dalla mentalità vincente di cui sono tutti in possesso in Juventus. Si sente davvero parte di una grande famiglia calcistica".

Perché non riesce ancora a trovare ampio minutaggio?

"È normale quando un giocatore arriva in un top club, c'è molta competizione per chi deve scendere in campo. João lo sa e lavora sodo ogni giorno per guadagnarsi le sue opportunità. È molto concentrato e paziente, e sono sicuro che le sue qualità parleranno da sole presto".

Joao diventerà un titolare?

"Assolutamente. João ha il talento, l'etica del lavoro e l'atteggiamento giusto per diventare un giocatore importante per la Juventus. È solo questione di tempo prima che trovi il ritmo giusto e diventi un titolare".