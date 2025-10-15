European Golden Girl, due italiane fra le candidate: Galli della Roma e Schatzer della Juve
Dalla Badia Sant’Andrea di Genova, dove il Genoa ha insediato le strutture del proprio settore giovanile, è andata in scena la presentazione dei finalisti e delle finaliste dell’European Golden Boy 2025. L’elenco è stato costruito tramite un algoritmo nato dalla collaborazione fra Tuttosport e Football Benchmark che prende in considerazione (per quest’anno) i calciatori e le calciatrici nati e nate dopo l’1 gennaio 2005 e che riassume dati e prestazioni dallo scorso ottobre a oggi.
Per l’European Golden Girl saranno dieci le calciatrici che si sfideranno, fra cui ben due italiane: Giulia Galli, attaccante classe 2008 della Roma, ed Eva Schatzer, centrocampista classe 2005 della Juventus. Fre le altre calciatrici che svettano nell’elenco ci sono l’inglese Michelle Agyemang del Brighton e Signe Gaupset del Brann. Questo l’elenco completo:
Michelle Agyemang, Brighton
Iman Beney, Manchester City
Giulia Galli, Roma
Eva Schatzer, Juventus
Signe Gaupset, Brann
Smilla Holmberg, Hammarby
Felicia Schroder, Hacken
Wieke Kaptein, Chelsea
Nina Matejic, Zenit San Pietroburgo
Lily Yohannes, Lione