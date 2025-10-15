Inter, si ferma anche Darmian: risentimento muscolare alla gamba sinistra
Secondo infortunio di giornata in casa Inter, dopo quello che ha interessato il terzo portiere Raffaele Di Gregorio. Il club nerazzurro, attraverso i suoi canali ufficiali, fa infatti sapere che Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra per il duttile laterale italiano. Le sue condizioni, si legge, saranno rivalutate giorno per giorno.
In attesa di maggiori dettagli sui suoi tempi di recupero, Darmian salterà con tutta probabilità la prossima di campionato con la Roma. Nella quale, a meno di sorprese, mancherà anche Marcus Thuram: il centravanti francese dovrebbe rivedersi, se tutto va bene, in quella successiva con il Napoli.