Napoli, Conte sorride in vista del Torino: sono rientrati già oggi tutti i nazionali

Il Napoli ritrova finalmente l’organico al completo in vista della sfida di sabato contro il Torino al Maradona. Dopo i rientri di McTominay, Gilmour e Hojlund nella giornata di ieri, oggi a Castel Volturno si sono aggiunti anche gli ultimi reduci dagli impegni con le Nazionali: Anguissa, Elmas, De Bruyne e gli italiani Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e Marianucci, protagonista con l’Under 21.

Antonio Conte può così contare sull’intero gruppo per preparare al meglio il primo appuntamento di un tour de force di 7 partite in 22 giorni, tra campionato e Champions League. L’obiettivo è chiaro: gestire le energie e mantenere alto il ritmo in una fase cruciale della stagione. Ora Conte ha il gruppo al completo, eccezion fatta per gli infortunati Rrahmani e Lobotka (Politano e Buongiorno dovrebbero recuperare già per il Torino).

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match, sabato alle 18:00, contro il Torino. Nella seduta pomeridiana il gruppo ha svolto un lavoro tecnico-tattico. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.