Kessié, l'Arabia gli sta stretta: il centrocampista vuole tornare in Europa, Juve alla finestra

Cambio di squadra in vista per Franck Kessié? L’interrogativo è legittimo. L’ex centrocampista di Milan e Atalanta è sbarcato nell’estate del 2023 in Arabia Saudita, più precisamente all’Al-Ahly. Un’operazione complessiva da 12,5 milioni di euro. E le presenze, anche quest’anno sono comunque soddisfacenti in quanto è sceso in campo complessivamente in 10 occasioni per un totale di 900 minuti, quindi sempre titolare e sempre in campo per tutta la durata del match, andando a gonfiare la rete in tre occasioni.

Il "però" è legato alla sua nostalgia che ha del calcio europeo. E già quest'estate il suo nome è circolato nelle stanze del calciomercato. Una di questa squadre era appunto la Juventus, alla ricerca di un giocatore che potesse far fare quel salto di qualità necessario a raggiungere traguardi importanti. Alla fine però la trattativa non è decollata ma non è escluso che a gennaio possa esserci un nuovo interessamento.

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dalle parti dalla Continassa restano alla finestra per l'ivoriano anche se l'ingaggio resta un ostacolo importante. I dieci milioni di euro che percepisce il giocatore sono eccessivi, basti vedere che i bianconeri (eccetto Dusan Vlahovic) non hanno ingaggi superiori ai 5-6 milioni di euro.