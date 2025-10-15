TMW
Atalanta, Kolasinac verso il forfait anche con la Lazio: le ultime da Zingonia
L’Atalanta riabbraccia i nazionali: sono infatti tornati a Zingonia, a disposizione dello staff tecnico guidato da Ivan Juric, Carnesecchi, De Ketelaere, Djimsiti, Hien e Obrić.
Nella seduta di oggi, si è allenato ancora con l’Under 23 il difensore Sead Kolasinac, che non ce la farà per la prossima di campionato con la Lazio. Il rientro a pieno regime, comunque, si avvicina.
Lavoro individuale sul campo per Odilon Kossounou e Raoul Bellanova, terapie per il lungodegente Mitchell Bakker. Domani la squadra nerazzurra si allenerà al pomeriggio.
