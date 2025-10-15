Lecce, Sticchi Damiani: "Siamo intrusi in Serie A. Camarda? Da padre di famiglia, lo proteggo"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, a margine della presentazione del Lecce Women ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleRama: "Noi siamo partiti dalla Serie C con le stesse difficoltà di un campionato che non fa sconti, spesso indecifrabile, mai scontato. Abbiamo affrontato mille difficoltà per cercare di raggiungere l’obiettivo della Serie B e da lì abbiamo capito che era un’occasione da non sprecare, non per noi, ma per il territorio, per la gente, per la crescita collettiva. Credo che in questi dieci anni di mia presenza e dei miei soci, il bilancio sia strepitoso, perché tutto quello che si è costruito in campo e fuori rappresenta una storia unica, che qualcuno prima o poi racconterà”.

Quarto campionato consecutivo in Serie A per il Lecce, ma arrivare alla quarta salvezza di fila non sarà semplice. Parola di presidente: "Sarà difficile, lo abbiamo detto in tutti i modi: è una stagione di una difficoltà unica, però abbiamo quella forza, quell’unione , quella voglia di scrivere nuovi capitoli insieme ad un territorio che ormai ci è costantemente vicino. Abbiamo una voglia enorme di scrivere nuove pagine. Nulla è scontato, però, in una Serie A che si è snaturata, noi siamo atipici, siamo degli intrusi, però ogni giorno rappresenta uno stimolo per fare di più”.

Sticchi Damiani si è soffermato anche sul gioiellino Camarda: “Sicuramente penserà Di Francesco a dargli i consigli giusti. A me il compito, da padre di famiglia, di tenerlo tranquillo, sereno, proteggerlo perché va protetto. È così incredibilmente giovane e con tanto talento che, ogni volta che lo vedo, il mio primo pensiero è proteggerlo, tutelarlo da tutto quello che gli sta accadendo in questo momento”.

Al triplice fischio, a Parma, il presidente del Lecce si è lasciato andare ad un’esultanza liberatoria: “In quella esultanza c’è tutta la sofferenza, la compartecipazione mia e di tutti i calciatori, i dirigenti. Quando le cose non vanno soffriamo tutti e tanto: soffrono i tifosi, ma soffriamo tanto pure noi. Quel risultato conquistato in casa di una diretta concorrente dopo una partita ben giocata, mi ha fatto tanto piacere perché con il Bologna credo meritassimo l’intera posta in palio e non siamo stati particolarmente fortunati. La partita di Parma ha riequilibrato un po’ di cose. Siamo, però, ancora all’inizio e il compito di tutti noi è quello di riportare tutto alla realtà. La vittoria di Parma è archiviata”.