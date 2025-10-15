Golden Boy, a Genova svelato l’elenco dei 25 finalisti per il 2025
Dopo l’evento di fine maggio a Solomeo, all’interno del Teatro Cucinelli, in cui furono svelati i 100 nomi del Golgen Boy Football Benchmark, oggi va in scena una nuova tappa nel percorso di avvicinamento alla premiazione di dicembre che eleggerà il successore di Lamine Yamal, Golden Boy del 2024.
Dalla Badia Sant’Andrea di Genova, dove il Genoa ha insediato le strutture del proprio settore giovanile, va in scena la presentazione dei 25 finalisti dell’European Golden Boy 2025. L’elenco è stato costruito tramite un algoritmo nato dalla collaborazione fra Tuttosport e Football Benchmark che prende in considerazione (per quest’anno) i calciatori nati dopo l’1 gennaio 2005 e che riassume dati e prestazioni dallo scorso ottobre ad oggi per stilare una lista quanto mai attinente alla realtà. I nomi che emergeranno saranno 20, a cui aggiungere 5 wild card.
In attesa dei candidati per il Golden Boy, queste le 10 finaliste che si contenderanno l’European Golden Girl:
Michelle Agyemang, Brighton
Iman Beney, Manchester City
Giulia Galli, Roma
Eva Schatzer, Juventus
Signe Gaupset, Brann
Smilla Holmberg, Hammarby
Felicia Schroder, Hacken
Wieke Kaptein, Chelsea
Nina Matejic, Zenit San Pietroburgo
Lily Yohannes, Lione
