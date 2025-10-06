Hernanes: "Napoli, la vittoria col Genoa vale 5 punti. Più gol subiti, ma anche più gol fatti"

Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter, ha detto la sua ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte sull'attualità azzurra. Queste le sue principali dichiarazioni:

"La vittoria col Genoa ovviamente ha portato al Napoli tre punti, però come valore ho la sensazione che valga molto di più. Perché il Genoa non era un avversario facile per via di intensità e aggressione alta. Ha messo il Napoli in difficoltà nel primo tempo, con gli azzurri chiamati a vincere per forza dopo il ko di Milano. Nel secondo tempo con la qualità messa in campo e con il cambio di energia Conte ha potuto rimontare la partita. Per questo più che tre punti la vittoria col Genoa ne vale forse cinque. Gli ingressi di De Bruyne e di Spinazzola sono stati determinanti, anche perché in questo modo Neres ha potuto giocare a destra, nella sua posizione più naturale.

Ci sono sono due aspetti da verificare sul belga. Il primo è fisico e Kevin sta chiaramente entrando in una condizione migliore dopo un periodo di adattamento. Nel primo tempo McTominay, come l‘intera squadra, ha fatto un po’ di fatica ad entrare in partita, però nel secondo tempo, con i cambi di spirito e di giocatori, è diventato importante, partecipando al secondo gol. Il Napoli quest’anno sta prendendo più gol rispetto alla scorsa stagione, è vero. Ma dall’altra parte sta anche segnando molto di più. L’anno scorso era la migliore difesa del campionato, però solo il quinto attacco per efficacia. E in Italia si sa che normalmente si vince con la migliore difesa. Adesso il Napoli è in una fase di crescita, e per competere in Europa e soprattutto in Champions non basta avere solo solidità difensiva serve anche la capacità di fare gol e tanti gol. La logica cambia quando vai in Europa e quindi questo Napoli sta cercando di evolversi, segnare di più, essere più propositivo".