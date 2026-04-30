Fabregas: "Conte mi ha fatto soffrire tantissimo al Chelsea, ma a dicembre con lui volavo"

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli, ha ricordato anche il suo passato al Chelsea con mister Conte. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Como:

Allenamenti di Conte stancanti. Quanto ha preso dai suoi allenamenti? Noi vediamo qui tanto riposo...

"Non lo so. Ricordando i due anni di Antonio era diverso, ma se la domanda è se abbia imparato qualcosa, sì. Tantissimo. Mi ha fatto soffrire tantissimo a livello fisico, di esigenza, corsa, intensità, andare sempre a mille. Anche io lo voglio nella mia squadra, in un modo magari diverso, anche senza palla. Alla fine è la stessa cosa e sì, è vero che dopo 4-5 mesi di adattamento al suo metodo, io volavo a dicembre. Fisicamente mi sentivo fortissimo. Quando mi sono abituato alla sua maniera di lavorare, alla sua mentalità... credevo in quello che faceva".

Poi, un commento dell'allenatore spagnolo sul Napoli: "Una squadra che ha avuto tanti problemi, con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione. Grande merito al mister Conte di averli mantenuti ad un livello alto. Il Napoli è cresciuto tanto negli ultimi anni, adesso l'esigenza è alta. Hanno fatto una grande stagione, merito al gruppo e all'allenatore. Sarà una partita importante, come quelle giocate. Anche noi abbiamo avuto infortuni. Siamo tutti, Sergi Roberto non può giocare tutta la partita, Vojvoda è tornato ad allenarsi. A parte Addai siamo tutti a disposizione. Sarà una bella partita, di calcio propositivo, due squadre di grande mentalità".

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