TMW The Last Dance. Ecco chi il 14 maggio giocherà l'ultima finale con la maglia dell'Inter

L'Inter questa sera scoprirà se il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma sfiderà l'Atalanta o la Roma. Dopo aver archiviato il discorso Scudetto negli ultimi due weekend, la squadra nerazzurra ieri sera ha staccato il pass per l'atto conclusivo della coppa nazionale battendo 3-2 il Como. Una rimonta orchestrata nel giro di venti minuti, messa in piedi da Hakan Calhanoglu e Petar Sucic. Tra tre settimane Chivu e i suoi ragazzi avranno la possibilità di chiudere la stagione col doblete, ma per quali giocatori dell'Inter quella di metà maggio sarà l'ultima finale con la casacca nerazzurra?

Di sicuro lo sarà per alcuni dei calciatori in scadenza, per Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian e Yann Sommer. In tutti e quattro i casi l'intenzione della società nerazzurra è quella di interrompere il rapporto al termine di questa stagione. L'Inter si sta già muovendo da tempo per individuare un nuovo numero uno, ieri ha avuto l'ennesima conferma del fatto che Martinez è un eccellente numero dodici ed è pronta dopo tre stagioni a salutare l'estremo difensore elvetico. La stessa cosa accadrà per tre pilastri della difesa degli ultimi anni, per tre giocatori che già quest'anno hanno trovato molto meno spazio rispetto alle passate stagioni.

Qualche dubbio in più c'è attorno al futuro di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto: anche per l'armeno al momento è più addio che rinnovo. Per Alessandro Bastoni invece tutto dipenderà dall'entità dell'offerta del Barcellona, per Davide Frattesi il discorso è allargato a tutte le squadre interessate, mentre il futuro di Denzel Dumfries - oltre che alla volontà del giocatore - è legato a una clausola da 25 milioni di euro cerchiata in rosso da diversi top club europei. Per tutti gli altri le possibilità di esser confermati anche per la prossima stagione sono concrete. Ovviamente, offerte allettanti permettendo...