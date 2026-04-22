Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione

Dopo Arsenal e Aston Villa, che da questa stagione hanno deciso di far giocare stabilmente le proprie squadre femminili negli stadi principali del club, rispettivamente all’Emirates Stadium e al Villa Park, anche il Chelsea ha deciso di adottare una strategia simile dalla prossima stagione. La formazione femminile dei Blues infatti disputerà tutte le gare interne della Women’s Super League (il massimo campionato inglese) a Stamford Bridge.

“Il Chelsea FC Women (CFCW) annuncia oggi che a partire dalla stagione 2026/27 la prima squadra disputerà tutte le partite della Women's Super League a Stamford Bridge. A seguito di consultazioni con le giocatrici del Chelsea Women, i partner, il nostro Fan Advisory Board (FAB) e altri gruppi di tifosi del CFCW, la squadra femminile farà di questo iconico stadio la sua sede permanente. Il leggendario stadio, nel cuore della zona ovest di Londra e da sempre dimora di 40.000 appassionati tifosi di calcio, accoglierà le otto volte campionesse della WSL e i loro sostenitori a partire da settembre. - si legge nella nota del club - Stamford Bridge offrirà al CFCW un palcoscenico degno dei successi e delle ambizioni del club, un luogo dove competere e vincere. È più di un semplice stadio: è una dichiarazione d'intenti. Con tutte le partite della Barclays WSL che si disputeranno a Stamford Bridge, questo trasferimento riflette la ferma convinzione del club nelle opportunità a lungo termine del calcio femminile, nonché la responsabilità che il club ha di contribuire alla crescita di questo sport.

Stabilendo una sede permanente a Stamford Bridge, il CFCW investe non solo nel presente, ma anche nel futuro. Giocare a Stamford Bridge aumenterà la visibilità, garantirà continuità ai tifosi, libererà il potenziale e ispirerà la prossima generazione, mentre questo sport continua a crescere. Il trasferimento nello stadio viene annunciato contestualmente al lancio di una nuova identità di marca: Never Done – un movimento e al tempo stesso un riflesso dello spirito del CFCW, che racchiude i valori del club e il modo in cui il CFCW affronta ogni cosa dentro e fuori dal campo, non solo per il presente ma anche per le generazioni future. (…)

Il calcio femminile è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, grazie alla partecipazione a livello di base e ai tifosi che seguono le partite dal vivo, settimana dopo settimana. La fedele tifoseria del CFCW al Kingsmeadow ha giocato un ruolo fondamentale in questa crescita. Il Kingsmeadow è la casa del club da quasi un decennio; ha reso il CFCW la prima squadra femminile ad avere un proprio stadio. L'amato stadio continuerà a far parte del percorso del CFCW, ospitando un maggior numero di partite dell'accademia a partire dalla prossima stagione e offrendo alla prossima generazione di Blues un luogo dove costruire la propria carriera calcistica. (...)

Stamford Bridge accoglierà i tifosi del Chelsea e coloro che si avvicinano per la prima volta a questo sport, o che desiderano creare ricordi indimenticabili durante una giornata unica a Londra. Sarà uno spazio inclusivo e completamente accessibile a tutte le età e a tutte le esigenze, con posti aggiuntivi per sedie a rotelle all'interno dello stadio e una sala sensoriale completamente attrezzata”.