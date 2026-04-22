Atalanta-Lazio vale due finali: Coppa Italia e Supercoppa. La vigilia di Palladino e Sarri

Atalanta e Lazio ripartono dal 2-2 dell’andata e si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 13 ottobre all’Olimpico. Ma non soltanto: la semifinale di ritorno del torneo, considerando il successo dell’Inter sul Como, vale anche l’accesso alla prossima Supercoppa italiana. Nella prossima stagione la competizione si giocherà a due - forse in Italia - e i nerazzurri la giocheranno comunque da campioni d’Italia, ragion per cui l’altra finalista di coppa si qualificherà di diritto.

Qui Atalanta. Raffaele Palladino ha le idee chiare sull’importanza della partita e sul perché voglia arrivare in finale: "Prima che arrivassi a Bergamo mi avevano già detto dell'affetto dei bergamaschi: per loro conta dare tutto indipendentemente dal risultato. Sono contento di essere stato apprezzato da una tifoseria che ti da tanto. Sono più io che devo dare a loro: mi sento anche io atalantino come loro. Raggiungere la finale vuol dire dare qualcosa alla nostra tifoseria e anche alla nostra città”. Il tecnico della Dea ha tutti a disposizione: "Ho dovuto sostituire Scalvini e Kolasinac per questioni fisiche, CDK invece aveva avuto la febbre. Dovrò valutare: vorrei vedere chi sta meglio e chi meno, vale anche in attacco per Scamacca e Krstovic. Hien sarà l’unico assente”.

Qui Lazio. Situazione ben diversa per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con qualche problema: "Noslin è uscito leggermente acciaccato, idem Maldini. Dia sta abbastanza bene, quando si parla di ragazzi che sei sicuro che non hanno 90 minuti l'ideale sarebbe farli partire perché così non rischi di sprecare slot. Mi devo però fermare a 3-4, altrimenti finisco gli slot dei cambi al primo tempo. Buttare giù la formazione in queste condizioni è difficile". Il tecnico toscano non è d’accordo sul fatto che questa partita possa salvare la stagione: "È una definizione giornalistica, non esiste una partita che vale una stagione perché una stagione viene valutata su tutte le partite. Poi c'è la definizione della singola partita, che sarà importante".