Casertana, D'Agostino: "Dobbiamo tornare a ringhiare come Rocky Balboa"

In vista dell'ultima gara di campionato contro il Latina, attraverso le colonne de Il Mattino, ha preso la parola Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana:

"Abbiamo giocatori forti e una panchina profonda. Una rosa forse pari alle altre big del girone. Non possiamo limitarci a un atteggiamento attendista, abbiamo le potenzialità di imporre il nostro gioco. Bastavano solo due vittorie per arrivare terzi, forse addirittura secondi. Con un enorme vantaggio in vista dei playoff. E invece abbiamo sbagliato proprio una partita cruciale come quella di Latina.

Domenica sera mi sono quasi vergognato, chiedo scusa ai tifosi, alla città e alla provincia. A Latina è stata una partita squallida. Eravamo sul punto di fare il salto di qualità ma come capitò a Siracusa e ancora prima contro il Trapani non abbiamo giocato con il coltello tra i denti. Di queste partite ne ho vissute già altre. Non voglio fare la fine di due anni fa quando uscimmo contro la Juventus Under 23. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, dal mister alla squadra. Da questo momento in poi tolleranza zero nei confronti di tutti. Dobbiamo immediatamente tornare a ringhiare come Rocky Balboa. Subito vincere e soprattutto convincere. Perché alle porte ci sono i playoff".