Podcast TMW Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio

Pazza Inter, l'ha dimostrato anche ieri sera contro il Como, lucido Chivu. Perché nonostante la giovanissima età e anche la giovanissima carriera da allenatore, Cristian Chivu sta dimostrando grande saggezza, grande serenità nella gestione delle partite, anche durante il corso della gara, con le sue scelte, con le sue sostituzioni, con le sue mosse. Quella di Sucic, per esempio, è stata una mossa assolutamente vincente nella partita di ieri, quindi riesce a leggere con sempre grande tranquillità il momento, grazie evidentemente anche allo staff a disposizione, a Kolarov, che è una figura che vedo molto presente nel modo di vivere la partita e anche le varie situazioni di Cristian Chivu in panchina". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Cristian Chivu è sicuramente l'allenatore che quest'anno ha meravigliato tutti, sta vincendo uno Scudetto nell'anno in cui ci sono probabilmente i migliori allenatori italiani da battere in campionato - prosegue Di Marzio -. Allegri sulla panchina del Milan, Spalletti sulla panchina della Juventus, Conte sulla panchina del Napoli, Gasperini sulla panchina della Roma. Non è un'annata come spesso è capitata negli ultimi anni anche con degli allenatori stranieri, delle scommesse, no, quest'anno ai nastri di partenza del campionato di Serie A c'erano i migliori allenatori italiani".

"Cristian Chivu ha battuto poi ieri anche Fabregas che è stato l'allenatore che l'Inter aveva comunque contattato, ha cercato di prendere parallelamente a Chivu, ricordo quando Simone Inzaghi ha comunicato la sua scelta di voler lasciare l'Inter, i nomi che l'Inter ha valutato erano tre, Fabregas, Chivu e Patrick Viera. Fabregas in quei giorni era a Londra, Ausilio andò a Londra anche per altri motivi, parlò con Fabregas, si rese conto praticamente subito che lo spagnolo non smaniava dalla voglia di lasciare il Como, anche perché il Como avrebbe voluto comunque puntare fortemente su di lui e lo ha dimostrato poi con i fatti, con un aumento dell'ingaggio, con una campagna acquisti faraonica da 150 milioni di euro, infatti il Como può raggiungere l'Europa ed è stato davvero ad un passo da una storica finale di Coppa Italia, quindi a quel punto Ausilio aveva le due carte Chivu e Viera, Ausilio e Marotta e Baccin hanno valutato i pro e i contro di due ex nerazzurri come Chivu e Viera, hanno scelto Chivu che conoscevano sicuramente meglio per l'esperienza con il settore giovanile dell'Inter".

"Chivu poi è allenatore che pensa soprattutto al campo - conclude Di Marzio -, non è allenatore che adesso è lì, che chiama il suo procuratore Pietro Chiodi per dire dobbiamo rinnovare il contratto, dobbiamo far tre anni, dobbiamo far quattro anni, dobbiamo farne due, no, è allenatore che da questo punto di vista lascia tutti questi compiti a chi lo assiste, sicuramente sarà automatico che Chivu riceverà un rinnovo del contratto per non partire l'anno prossimo a scadenza, sarà automatico anche che possa guadagnare le cifre che ha dimostrato di poter valere a livello di ingaggio, l'anno scorso sicuramente si accontentò di un contratto da giovane allenatore. Ci sarà sicuramente una cifra più vicina a quella degli allenatori che lui ha battuto quest'anno, Chivu si è dimostrato all'altezza, ha dimostrato con la sua lucidità di saper guidare una pazza Inter".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!