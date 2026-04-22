Bologna, Saputo è arrivato in città e incontrerà Italiano: la priorità è la permanenza

Il ritorno di Joey Saputo a Bologna segna l’inizio di una fase cruciale per il futuro del club rossoblù. Come scrive quest'oggi Il Resto del Carlino, con il patron nuovamente in città, il cronometro verso l’atteso faccia a faccia con Vincenzo Italiano ha iniziato a correre e adesso il numero uno del club è pronto a sedersi al tavolo con la dirigenza al completo - Fenucci, Sartori e Di Vaio - per definire le strategie della prossima stagione.

Sebbene il tecnico sia legato al Bologna da un contratto in essere, l’incontro sarà tutt’altro che formale. Il momento è delicato perché il club si trova di fronte al possibile epilogo di un ciclo e alla complessa costruzione del successivo. Anche perché l'incertezza regna sovrana anche altrove e il valzer delle panchine in Serie A mette il nome di Italiano prepotentemente al centro dei radar.

Per la società, Italiano resta la priorità assoluta, ma sarà fondamentale testare le sue intenzioni. La mancata qualificazione europea impone, infatti, una rifondazione oculata: l'obiettivo è snellire la rosa per reinvestire su pochi innesti di qualità, garantendo competitività immediata. Eventuali alternative, come il profilo di Fabio Grosso, resteranno sullo sfondo, pronti a emergere solo se dal confronto dovessero emergere tentennamenti.