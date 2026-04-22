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Trasferta a Venezia vietata agli empolesi: i lagunari aprono il settore ospiti ai propri tifosi

Trasferta a Venezia vietata agli empolesi: i lagunari aprono il settore ospiti ai propri tifosiTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:55Serie B
Tommaso Maschio

Come già successo in passato, come in occasione della gara interna contro la Juve Stabia, Il Venezia ha deciso di aprire il settore ospiti ai propri tifosi visto il divieto di trasferta imposto ai tifosi dell'Empoli. Lo comunica lo stesso club con la seguente nota:

"Il Venezia FC comunica che, considerata la grande affluenza della tifoseria arancioneroverde, prende il via alle ore 15:00 di mercoledì 22 aprile anche la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, denominato per l'occasione Curva Nord Local 2, con le stesse modalità di acquisto e prezzi della Curva Nord Local.

La misura si inserisce nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti, che prevede il divieto di vendita dei tagliandi in tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di Firenze.

I biglietti sono acquistabili online sul sito veneziafc.vivaticket.it con modalità print@home, presso tutti i rivenditori Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) e nei punti vendita ufficiali Venezia FC: Store Campo S.S. Apostoli a Venezia, aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, e Ca’ Venezia, in Via Vendramin 13 a Mestre, aperto dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

I possessori di un biglietto per la partita o di abbonamento per la stagione 2025/2026 potranno inoltre usufruire, senza costi aggiuntivi, dei servizi di trasporto speciale per le corse A/R di navigazione fino a Sant’Elena, riservate alla tifoseria locale.

Si riportano di seguito le indicazioni relative all'accesso alla città di Venezia per i tifosi, i media e gli operatori coinvolti nell'evento:

Residenti nella Regione Veneto: non è previsto alcun costo né l'obbligo di richiedere un'esenzione. In caso di controllo, sarà sufficiente esibire un documento d'identità che attesti la residenza.

I tifosi non residenti nella Regione Veneto che raggiungono Venezia esclusivamente per assistere alla partita, saranno tenuti al pagamento del contributo di accesso al link https://cda.ve.it/it a meno che utilizzino i servizi di trasporto dedicati, come le linee in partenza dalla terraferma con arrivo diretto allo Stadio "Pier Luigi Penzo".

I tifosi non residenti nella Regione Veneto in possesso di biglietto e che non utilizzano i servizi dedicati, sono soggetti al pagamento del contributo, da effettuare tramite il portale ufficiale: https://cda.ve.it/it

I giornalisti provenienti da fuori regione, presenti per motivi professionali, sono esentati dal pagamento, ma devono comunque presentare richiesta di esenzione tramite il medesimo portale: https://cda.ve.it/it".

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