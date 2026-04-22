TMW L'agente di Josep Martinez sull'incidente: "Il passato non si dimentica, ma non si può cambiare"

L'Inter vola in finale di Coppa Italia e lo fa anche grazie alle parate di Josep Martinez. L'estremo difensore spagnolo ha risposto presente con alcuni interventi di rilievo, come quello in uscita a negare il possibile 1-3 di Diao, appena dopo il primo gol di Calhanoglu. Una serata di riscatto vissuta dall'ex Genoa, relegato a secondo di Sommer anche in questa stagione.

Una scelta che non è stata dettata probabilmente soltanto da motivi tecnici. Ieri il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha lasciato intendere che quanto gli è accaduto negli scorsi mesi - legato ad un drammatico incidente nel quale un anziano ha perso la vita - abbia avuto un peso nelle scelte: "Pepo poteva avere più opportunità, ma sa i motivi per cui non ha giocato tanto", ha detto Chivu nella conferenza stampa post-partita.

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'agente di Josep Martinez, Sergio Barila, è tornato sulla questione: "Parliamo del presente e del futuro del calcio. Il passato non si dimentica, non si può cambiare, ma bisogna essere mentalmente forti per guardare avanti". E Josep Martinez ha dimostrato di farlo, con tutta la professionalità e passione per la propria professione. La questione della sua titolarità è destinata a risolversi a breve: in estate l'Inter dovrà decidere se continuare così in porta oppure se cambiare qualcosa.