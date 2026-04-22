Verona, si va verso la mano pesante per Orban: multa salatissima e probabile fuori rosa

Le scuse sui social non bastano e l'Hellas Verona, riferisce oggi l'edizione locale del Corriere della Sera, è pronta a prendere seri provvedimenti per Gift Orban dopo i fatti di domenica pomeriggio, con il nigeriano protagonista di una rissa con un tifoso al termine della gara persa contro il Milan.

La società si legge, sta valutando come intervenire, di sicuro ci sarà una multa particolarmente salata. Poi, nelle cinque giornate che restano e con una retrocessione che appare ormai certa, bisognerà vedere se per l'attaccante ci sarà ancora spazio in squadra. Difficile comunque pensare che Orban possa essere impiegato da qui alla fine della stagione, troppo grave un gesto che ha recato un così grosso danno di immagine al club.

Quasi sicuramente non ci sarà nella gara di domenica pomeriggio al Bentegodi contro il Lecce. Un'assenza pesante per Paolo Sammarco, che deve fare i conti anche con il probabile forfait dell'acciaccato Bowie. Per questo motivo il tecnico degli scaligeri potrebbe lanciare dal 1' il giovane Ioan Vermesan, centravanti rumeno classe 2006 della Primavera che in stagione ha già fatgto il suo debutto nei minuti finali contro il Sassuolo a fine febbraio ed ha giocato un tempo nella scorsa gara contro il Milan.