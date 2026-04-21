TMW Radio Maspero: "Cremonese in affanno. Torino-Cairo, se trova uno che migliora la situazione..."

Riccardo Maspero è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Lecce e Cremonese, chi si può salvare?

"Mi aspettavo che il Lecce vincesse con la Fiorentina. Come calendario meglio il Lecce, ma questa Cremonese è troppo tempo che non vince e sta faticando troppo. E quando è così è sempre un problema in Serie A. La Cremonese è più in difficoltà".

Che effetto le ha fatto vedere un grande simbolo del Torino con scritto Cairo vattene? Parlo di Pulici:

"So che c'è un clima ostile nei confronti di Cairo. Ho vissuto un altro Torino, che faceva su e giù. Per quanto Cairo sia contestabile, perché Torino è una piazza esigente e vuole tornare competitiva, però Cairo ha dato una stabilità importante a questa società. Un presidente che tira fuori i soldi è comunque uno a cui battere le mani. E' chiaro però che Torino è una piazza esigente. A Cairo posso solo dire che se trova uno che può migliorare la situazione, se può farsi da parte".

Como, Fabregas non deve essere troppo incensato?

"Per me è una squadra che gioca calcio, le partite le vinci esprimendo un gioco. Mi piace la mentalità, il pensiero, Fabregas poi trova quelle più forti e perde, ma è normale. Ma i giocatori di Fabregas nessuno li conosceva prima".