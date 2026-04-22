Atalanta-Lazio, i convocati di Sarri: torna a disposizione Marusic. Out Rovella e due portieri
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A poche ore dalla sfida contro l'Atalanta alla New Balance Arena, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati. Torna a disposizione Adam Marusic, mentre restano assenti sia Nicolò Rovella che i due portieri Ivan Provedel e Alessio Furlanetto.
L'elenco completo.
Portieri: Motta, Pannozzo, Giacomone.
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.
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