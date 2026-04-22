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Pazza Inter: 3-2 con la firma di Calhanoglu, Chivu insegue uno storico double in finale di Coppa Italia

Pazza Inter: 3-2 con la firma di Calhanoglu, Chivu insegue uno storico double in finale di Coppa ItaliaTUTTO mercato WEB
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Ivan Cardia
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Ivan Cardia

Le coronarie di San Siro rischiano di esplodere, ma alla fine giubilano. L’Inter, dopo averlo battuto in campionato, replica in rimonta anche in Coppa Italia: i nerazzurri, sotto di due gol, rimontano il Como e vincono 3-2, conquistando il pass per la finale di Coppa Italia. Un successo che fissa in via definitiva la location dell’ultimo atto del torneo - il 13 maggio - all’Olimpico e per i campioni d’Italia in pectore vale un potenziale passo storico.

A firmare il successo è, su tutti, Hakan Calhanoglu: due gol e un assist, si toglie lo sfizio di segnare anche di testa: “L’ho fatto anche in Germania…. ho avuto un po' di fortuna e sono contento di aver cambiato la partita. Si sa che è difficile giocare contro il Como, perché sanno giocare, ma nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro”.. Ma è grande protagonista anche Petar Sucic, subentrato come il turco e autore della rete che ha evita anche lo spettro di andare oltre i tempi regolamentari: “Io penso che alla fine abbiamo meritato, siamo entrati nell'ultima parte della stagione, dobbiamo combattere ogni minuto per i nostri obiettivi, ovvero vincere lo scudetto e la Coppa Italia”.

La finale è la partita che può fare di Cristian Chivu soltanto il secondo allenatore nella storia dell’Inter a conquistare il double, o doblete: il tecnico romeno la giocherà realisticamente con lo scudetto di fatto già sul petto, soltanto José Mourinho è riuscito finora a vincere campionato e Coppa Italia nella stessa stagione. Un paragona che però l’ex difensore rimanda al mittente: “Lo dite perché a voi piacciono i titoli, ma a me no. Io metto il cuore e la passione per la squadra che alleno. A me interessa poco, sto cercando di fare il mio lavoro al meglio per ripagare la fiducia di chi ha creduto a me e portare a casa qualche obiettivo".

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