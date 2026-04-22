TMW Motta, Pannozzo e Giacomone: la Lazio in Coppa Italia con un portiere del 2005 e due 2008

Gli infortuni di Ivan Provedel e Alessio Furlanetto hanno obbligato Maurizio Sarri a convocare per la sfida che la Lazio giocherà contro l'Atalanta, oltre a Edoardo Motta, che sta ben figurando e avendo un rendimento al di sopra delle aspettative, Nicolò Pannozzo e Giacomo Giacomone. Il classe 2005 ha 6 presenze in Serie A, ma quello che stupisce è il curriculum delle due riserve, i quali hanno rispettivamente 20 e 0 gettoni in Primavera.

Questa in un certo senso è la fotografia perfetta dell'annata dei biancocelesti, che hanno avuto il mercato bloccato in estate e hanno sostituito Mandas proprio con Motta a gennaio. Il più vecchio tra i tre è proprio l'ex Reggiana, che ha 21 anni ed è un classe 2005, mentre gli altri due sono nati entrambi nel 2008, con Pannozzo che ha già compiuto 18 anni e Giacomone che invece ancora deve compierli. L'età media è dunque di poco superiore ai 18 anni.

Sarri ieri in conferenza stampa infatti non ha cercato alibi, ma ha comunque ricordato: "Questo gruppo quest’anno ha avuto 52 infortuni, non so quanti punti ci abbia tolto tutto questo". E l'emergenza sembra non finire: l'occasione di oggi però è davvero ghiotta e chissà che il tecnico toscano non riesca a compiere un'altra delle tante imprese fatte in carriera.