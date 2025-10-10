Ignazio Abate: "Gattuso perfetto per l'Italia. Balotelli? Aveva il potenziale da top 5 in Europa"

Ignazio Abate, intervistato da Il Mattino, è tornato a parlare degli inizi della sua carriera, ricordando con affetto l’esperienza a Napoli e il rapporto con Aurelio De Laurentiis. Ha descritto il presidente come una persona generosa, raccontando che lo ospitava nella sua casa quando doveva partire per la Nazionale. Tra i ricordi più vivi c’è quello del diciottesimo compleanno, festeggiato senza una vera festa perché in ritiro, ma segnato da un regalo molto apprezzato: un lettore DVD portatile, considerato all’epoca un oggetto all’avanguardia.

Alla domanda su Gennaro Gattuso come possibile commissario tecnico della Nazionale, Abate ha espresso grande stima nei confronti dell’amico, ritenendolo una figura perfetta non solo dal punto di vista umano, ma anche tecnico. Ha sottolineato che, pur avendo meno tempo rispetto a un allenatore di club, Gattuso è capace di entrare nella testa e nel cuore dei giocatori, qualità essenziali in un contesto come quello azzurro.

Ripensando all’Europeo 2012 con l’Italia di Prandelli, ha ricordato l’atmosfera speciale del ritiro e la convinzione di potercela giocare fino in fondo. Secondo lui, la finale persa con la Spagna fu una questione di dettagli e sfortuna. Ha definito Balotelli una persona di cuore, convinto che avrebbe potuto essere tra i migliori 5 attaccanti d’Europa.