Juve Stabia, Abate: "Fatta la partita che dovevamo, troppo leggeri in attacco e difesa"

La Juve Stabia cade per la prima volta in stagione. Orfani di Gabrielloni e Candellone le Vespe sono cadute sotto i colpi della Carrarese di Calabro, che ha prima aperto le marcature con Schiavi nel primo tempo e ha poi chiuso la sfida con il primo gol in Serie B di Hasa e il tris di Zanon. Primo stop in stagione per i ragazzi di Abate che rimangono dunque fermi a 10 punti in classifica dopo la bella vittoria di Mantova. Al termine della sfida il tecnico Ignazio Abate ha analizzato la gara in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

«Anche dopo un 3-0 le partite vanno analizzate. Credo che la squadra oggi abbia fatto la prestazione che doveva fare, mettendo in campo le nostre armi e cercando di tenere il controllo del gioco. Siamo stati troppo leggeri nell’ultimo passaggio, nel cross fatto in una certa maniera, nell’attacco dell’area. E questa leggerezza ce la siamo riportata anche in fase difensiva, perché non puoi prendere due gol in ripartenza. Poi abbiamo concesso una leggerezza che una squadra che si deve salvare non può assolutamente fare. Siamo una squadra dove tanti interpreti devono crescere nella categoria e, se presa nel verso giusto, è la sconfitta che ci farà crescere. Ci è mancato qualcosa negli ultimi 30 metri, ma non è colpa solo dei giocatori davanti, è tutta la squadra che può accompagnare meglio l’azione. Siamo arrabbiati perché ci prepariamo per vincere, ma sappiamo il campionato che dobbiamo fare. Credo che la piazza apprezzi questo gruppo che ha un’identità e un’anima forte. Dobbiamo andare avanti nel nostro percorso, il campionato è partito bene ma non abbiamo fatto ancora niente. C’è ancora tanto da pedalare e da crescere»

Fonte: Vivicentro.it