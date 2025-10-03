Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"

“Andiamo a Carrara incerottati, ma sarà una partita come tutte le altre anche se è la terza in una settimana. Dobbiamo essere bravi ad approcciarla nel modo giusto, non deve mancare lo spirito e la voglia di conquistare punti su un campo difficile, contro una squadra solida. Serviranno attenzione, attitudine difensiva e una gestione lucida del pallone”. Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate ha parlato a due giorni dalla sfida contro la Carrarese in conferenza stampa soffermandosi così sulle difficoltà che attendono le Vespe.

“Sicuramente saranno assenti Candellone e Gabrielloni, il primo puntiamo a recuperarlo per il derby con l’Avellino, mentre per il secondo faremo di tutto per riaverlo presto con noi. - prosegue Abate come riporta Stabiachannel.it - Sono due assenze importanti, ma non devono essere alibi, chi sarà chiamato in causa farà certamente una grande partita, ne sono sicuro. Quanto alle scelte dovremo valutare chi ha recuperato perché ci sono ancora alcuni acciaccati, come Pierobon e Varnier. Aspettiamo l’allenamento di domani per capire chi sarà effettivamente a disposizione e scegliere le soluzioni migliori”.

Abate poi si sofferma sulla forza del gruppo: “Stiamo raggiungendo un livello molto alto, si allenano con umiltà e determinazione. È proprio il collettivo a trascinare ogni singolo elemento della rosa. Sono contento della crescita generale e vedremo se riusciremo a dare minutaggio anche a qualche giovane, ma senza mettergli troppa pressione addosso. - prosegue ancora il tecnico soffermandosi su Burnete – Spero che sia carico per domenica, ma l’ho visto sempre pronto come tutti gli altri”.

Abate infine guarda ai rivali di domenica: “La Carrarese è una squadra molto solida in fase difensiva, ma capace di alternare bene le varie fasi di gioco. Sono inoltre bravi a verticalizzare rapidamente e per questo servirà equilibrio e compattezza. Mi aspetto dei miglioramenti soprattutto nella fase difensiva, nelle letture e nella copertura sulle corsie laterali”.