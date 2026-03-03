Il Bologna ritrova solidità, anche grazie alla crescita di Skorupski dopo l'infortunio

Tolto Odgaard ed il suo straordinario gol allo scadere del tempo regolamentare, il migliore in campo del Bologna contro il Pisa è stato senza discussione alcuna Lukas Skorupski, autore di una prestazione in più occasioni salva risultato.

Nella conferenza stampa post partita il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha elogiato il cambio di atteggiamento in campo dei suoi, parlando di una ritrovata solidità che tanto era mancata nelle scorse settimane, con i risultati che faticavano enormemente ad arrivare. Un filotto negativo iniziato proprio con l'uscita dal campo per infortunio del polacco, col rientro che ha contribuito alla crescita delle prestazioni e soprattutto dei risultati.

Il suo ritorno in campo è coinciso son la sconfitta sul campo del Genoa, arrivata anche per colpa della sua discussa espulsione. Poi la squalifica, la sconfitta contro il Parma, quindi il cambio marcia: il successo per 2-1 in casa del Torino, poi i due 1-0 contro Udinese e Pisa. In mezzo, anche il doppio 1-0 col Brann nel playoff di Europa League. Il trend è cambiato insomma. E il Bologna, così come il suo portiere, ha tutta l'intenzione di proseguire con la "nuova cravatta" tirato in ballo da Italiano per spiegare il diverso approccio dei suoi alle gare.