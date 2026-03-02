La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Domani pomeriggio al Granillo di Reggio Calabria la Svezia non potrà contare su una delle sue attaccanti più letali: quella Stina Blackstenius che ha dovuto lasciare il raduno delle compagne, appena sbarcata in Italia, a causa di motivi familiari che l’hanno costretta a tornare in patria.
La classe ‘96 dell’Arsenal non sarà però sostituita in rosa – con la speranza che possa essere a disposizione contro la Serbia - come spiegato dal ct Tony Gustavsson nella giornata di oggi: “Volevamo darle tempo fino all’ultimo minuto per poter rientrare in gruppo, abbiamo sperato fino all’ultimo che potesse unirsi a noi questa sera. Ma non dico altro per rispetto verso i familiari. - conclude il ct scandinavo – In questo momento i miei pensieri sono rivolti a lei perché si tratta di qualcosa di più importante del calcio”.
Le convocate:
Portiere: Tove Enblom (Valerenga), Jennifer Falk (Liverpool), Moa Ohman (Malmo)
Difenditrici: Bella Anderson (Real Madrid), Smilla Holmberg (Arsenal), Elma Nelhage (Lione), Hanna Lundkvist (Manchester United), Amanda Nilden (Tottenham), Sofia Reidy (Hammarby), Fridolina Rolfo (Manchester United), Hanna Wijk (Tottenham)
Centrocampiste: Filippa Angeldahl (Real Madrid), Kosovare Asllani (London City Lionesses), Hanna Bennison (Real Madrid), Rebecca Blomqvist (Eintracht Francoforte), Rosul Sosa Kafaji (Brighton), Julia Zogiotti Olme (Manchester United)
Attaccante: Evelyn Ijeh (Nord Carolina Courage), Monca Jusu Bah (Hacken), Johanna Rytting Keneryd (Chelsea), Felica Schroder (Hacken), Matilda Vinberg (Tottenham), Stina Blackstenius (Arsenal)*
* non presente con l’Italia per problemi personali