Bologna, Skorupski: "Sono tornato in forma. Roma o Friburgo? Quel che sarà, sarà"

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo l'1-0 contro il Brann e la qualificazione agli ottavi di Europa League: "Abbiamo fatto una grande vittoria, la dedichiamo al popolo rossoblù, se lo sono meritati. La dedico anche alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicino. Abbiamo vinto 4 gare di fila, siamo contenti, serve continuare così".

Anche lei ha fatto una prestazione di livello, una soddisfazione dopo l'infortunio.

"Ho subito un grande infortunio 3 mesi fa, ma ormai è alle spalle. Sono tornato in forma e oggi l'ho fatto vedere a tutti, spero di continuare così perché c'è bisogno di andare avanti in Europa e fare bene in campionato".

Preferisce la Roma o il Friburgo?

"Non lo so, quello che sarà, sarà. Faremo il nostro lavoro, l'obiettivo è andare avanti il più possibile".