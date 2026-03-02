Bologna, Skorupski: "Oggi grande vittoria. Parate? So come tira Aebischer, lo conosco"
Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, è stato intervistato da DAZN al termine della partita vinta 1-0 contro il Pisa, nella quale ha salvato i suoi con parate più volte decisive: "Abbiamo ottenuto una grande vittoria, tre punti importanti. L'intervento più difficile è stato su un tiro di Aebischer che conosco bene, so come tira e sono riuscito a parare. Portiamo a casa tre punti pesanti, ora torniamo ad allenarci più carichi di prima”.
