Il CIES alla ricerca dei migliori giovani fuori dai top 5: primo Read, poi Quenda e Yirenkyi

Il CIES ha stilato la classifica dei 100 migliori giovani che sono fuori dai top 5. Quindi potenzialmente dei craque che possono approdare presto nei campionati di riferimento come Spagna, Inghilterra, Germania, Italia e Francia. Lo studio si concentra considerando non solo le prestazioni raccolte nel corso dell’ultimo anno, ma un insieme di indicatori statistici che vanno dalla partecipazione alle partite alla capacità di incidere sul gioco in diverse aree del campo.

Il primo è Givairo Read del Feyenoord, seguito da Geovani Quenda dello Sporting - ma già del Chelsea - e poi Caleb Yirenkiy del Nordsjaelland. Quinto posto per il richiestissimo Kees Smith dell'Az Alkmaar. Nella top 10 anche Rodrigo Mora, Pedrinho Henrique, Raya Vitor, Jorge Salinas, Joane Gadou e Alvaro Montoro.

Questa la top 20

1 Givairo Read (Feyenoord)

2 Geovany Quenda (Sporting, ma già del Chelsea)

3 Caleb Yirenkiy (Nordsjaelland)

4 Rodrigo Mora (FC Porto)

5 Kees Smit (AZ Alkmaar)

6 Pedrinho Henrique (Zenit San Pietroburgo)

7 Raya Vitor (Vasco da Gama)

8 Jorge Salinas (Racing Santander)

9 Joane Gadou (RB Salisburgo)

10 Alvaro Montoro (Botafogo)

11 Victor Froholdt (Porto)

12 Agustin Medina (Lanus)

13 Konstantinos Karetsas (KRC Genk)

14 Keita Kosugi (Djurgardens)

15 Mikel Gogorza (Midtjylland)

16 Luca Bombino (San Diego)

17 Maher Carrizo (Velez)

18 Kerim Alajbegovic (RB Salisburgo)

19 Edmund Baidoo (RB Salisburgo)

20 Sindre Walle Egeli (Ipswich)