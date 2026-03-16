Parisi è il "Player of the Match" di Cremonese-Fiorentina. Tutti i MVP della 29ª giornata
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La Lega Serie A vota Fabiano Parisi come "Panini Player of the Match" di Cremonese-Fiorentina. L'esterno si è distinto questa sera per aver segnato la rete che ha sbloccato la partita.
Questi tutti i MVP della 29ª giornata:
Torino - Parma 4-1
Nikola Vlasic
Inter - Atalanta 1-1
Nikola Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
Matteo Politano
Udinese - Juventus 0-1
Kenan Yildiz
Hellas Verona - Genoa 0-2
Vitinha
Sassuolo - Bologna 0-1
Nicolò Cambiaghi
Pisa - Cagliari 3-1
Antonio Caracciolo
Como - Roma 2-1
Lucas Da Cunha
Lazio - Milan 1-0
Gustav Isaksen
Cremonese - Fiorentina 1-4
Fabiano Parisi
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