Il Vicenza torna in Serie B, Gallo: "Vincere due anni di fila, neanche nei sogni più belli"

Il Vicenza torna in Serie B dopo un'assenza lunga quattro anni. Decisiva la vittoria contro l'Inter U23, con il Lane che conquista la matematica promozione con sei giornate d'anticipo. Il tecnico del Vicenza, Fabio Gallo, ha parlato ai microfoni di Sky: "È una gioia immensa, Vicenza è qualcosa di straordinario. È una soddisfazione unica vincere due campionati in due anni, neanche nei sogni più belli. Sono davvero emozionato".

Qual è stato il momento in cui ha capito che sarebbe stato possibile conquistare un obiettivo così importante?

"La gara d'andata contro l'Inter U23, quando abbiamo vinto in 10 contro 11. È stato un segnale molto forte. Un'altra gara importante è stata con la Dolomiti Bellunesi: abbiamo vinto la gara cambiando sei giocatori, dimostrando che la squadra aveva qualità in tutti i suoi componenti. Quelle sono state le partite chiave".