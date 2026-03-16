Fiorentina, Dodò: "Bel gol quello di Parisi, ma il mio di più. Nazionale? Speriamo"
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L'esterno della Fiorentina Dodò ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-4 e valevole per la 29^ giornata.
Sensazioni?
"Era importante vincere, siamo ancora lì e non possiamo mollare fino alla fine. Dobbiamo restare concentrati, anche in Conference".
Gol brasiliano di Parisi?
"Bello, ma il mio di più".
L'intesa con Parisi?
"Giochiamo da tre anni insieme. Bravo lui e tutti i compagni".
Ancelotti ha visto la partita?
"Speriamo, vediamo che succede per la convocazione".
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