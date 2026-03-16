Da 9ª a +10 sulla terzultima al baratro: Cremonese, crisi senza fine. Zero vittorie nel 2026

La Cremonese è sprofondata in una crisi dalla quale non riesce più a uscire. È l'unica squadra di Serie A a non aver mai vinto nell'anno solare. Fino a domenica condivideva questa statistica col Pisa, poi vincente contro il Cagliari. L'ultima gioia risale al 7 dicembre contro il Lecce, un 2-0 che proiettava i grigiorossi al 9° posto in classifica, portando il vantaggio sulla terzultima a 10 punti. Con 20 ottenuti in 14 giornate, la Cremo aveva avuto la seconda miglior partenza di sempre in Serie A, dopo la squadra del 1993/94 che chiuse con una brillante salvezza al termine della stagione.

Una Cremonese che da lì ha iniziato un declino senza fine: 4 pareggi e 11 sconfitte, le ultime 4 consecutive. Un attacco incapace di segnare, scontri diretti sprecati. Mai come stavolta Davide Nicola rischia. Il tecnico specialista in salvezze era stato ingaggiato proprio per regalare alla piazza di Cremona un traguardo che manca dalla stagione 1994/95, l'ultima nella quale è riuscita a mantenersi nel massimo campionato. La paura ha iniziato a prendere il sopravvento risultato negativo dopo risultato negativo. E se nella partita contro il Lecce le recriminazioni sono tante per un mancato rigore assegnato all'ultimo istante, questa volta contro la Fiorentina non ci sono attenuanti: una sconfitta netta, inappellabile.

Nove giornate alla fine del campionato, sulla carta ci sono partite ancora alla portata, come la trasferta di Parma il prossimo turno. Con chi in panchina?