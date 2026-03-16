Vicenza, quel primo posto mai stato in discussione. Adesso è caccia ad altri record?

Il 24 agosto 2025 ha preso il via il campionato di Serie C, e, quando mancano sei giornate al termine, è arrivato il primo verdetto della stagione: il Vicenza è stato promosso in B, vincendo il Girone A della categoria. O meglio, stravincendo il citato raggruppamento, perché - non ce ne vogliamo le altre - il Lane non ha mai di fatto avuto una vera e propria rivale: lo si capisce dal fatto che i punti di distacco dal secondo posto sono ben 20.

E la vetta, per i veneti, non è di fatto mai stata in discussione sin da inizio stagione, quando la squadra guidata da Fabio Gallo è apparsa da subito la più in forma. Certo, il Lecco “ci ha provato” perché fino alla 6ª giornata è stato in linea con i punti del Lane, ma forse poi non ci ha creduto quanto serviva, ma le principali rivali, quella "sulla carta" favorite, non hanno mai brillato davvero: il Cittadella ha pagato una fase di assestamento dopo la retrocessione della passata stagione, l'Union Brescia un'estate non semplice che ha portato al trasferimento del titolo della (defunta) Feralpisalò a Brescia, a seguito della mancata iscrizione al campionato di Serie C della compagine in capo a Cellino.

Solo nelle scorse settimane gli exploit abbastanza annunciati di Trento e Renate hanno rimesso in discussione la classifica, ma sempre partendo da quel secondo posto che l'Union Brescia non ha ancora matematico.

Adesso, a promozione centrata, si vedrà quando sarà piena la pancia dei biancorossi, che da qui al termine della regular season potrebbero magari anche centrare qualche altro record.