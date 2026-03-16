TMW
Gosens ko in Cremonese-Fiorentina: trauma toracico posteriore. Da valutare per Rakow e Inter
TUTTO mercato WEB
C'è una nota negativa nella Fiorentina che vince a Cremona nel posticipo della 29^ giornata di Serie A (qui la cronaca testuale della partita). I viola devono infatti fare i conti con l'infortunio che ha messo ko Robin Gosens: all'82' il tedesco ha infatti lasciato il campo dopo un colpo al costato ricevuto in seguito ad uno scontro col palo della porta di De Gea.
Dalle prime informazioni raccolte, trattatisi di trauma toracico posteriore. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni ma una sua presenza con il Rakow (giovedì nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League) è quantomeno in dubbio. Ricordiamo che prima della sosta, la Fiorentina ospiterà l'Inter al Franchi (domenica 22 marzo).
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile