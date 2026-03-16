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Fiorentina, Mandragora: "Subite tante batoste, ma mai abbassato li livello di lavoro"

Fiorentina, Mandragora: "Subite tante batoste, ma mai abbassato li livello di lavoro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:30Serie A
Paolo Lora Lamia

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 1-4 sul campo della Cremonese nella gara valevole per la 29^ giornata.

Come avete cambiato il modo di affrontare gli scontri diretti?
"E' cambiato l'atteggiamento. Abbiamo creato diverse occasioni e siamo stati bravi a concretizzarle".

E' arrivato il momento di guardare la classifica?
"Ci sono 9 partite, guardare o meno la classifica ci dà poco. Giochiamo come stasera e cerchiamo di fare più punti possibile. Annata più difficile rispetto alle altre da quando sono a Firenze, ma questo è quello che ci meritiamo".

Il momento più difficile e quello in cui avete detto basta?
"le difficoltà quest'anno sono state soprattutto nel trovare la prima vittoria: diventa quasi un peso e per noi lo è stato. Siamo in questo momento e dobbiamo uscirne tutti insieme. Diverse batoste ci hanno fatto stare male, ma non abbiamo mai abbassato il livello di lavoro".

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