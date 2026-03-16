Vicenza in Serie B, l'ex Vecchi: "Complimenti a tutti, specialmente ai giocatori che ho avuto io"
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Il tecnico dell'Inter U23 Stefano Vecchi, che con il Vicenza ha sfiorato per due volte la promozione in Serie B, ha fatto una fugace apparizione in sala stampa dopo la sconfitta in casa del Lane, che ha permesso al Vicenza di conquistare la matematica promozione in Serie B dopo 4 anni.
"Non chiedetemi della partita... Faccio i complimenti a tutti, alla società, alla dirigenza, a Fabio Gallo, e ai giocatori, soprattutto a quelli che c'erano nelle ultime due stagioni e si sono presi una rivincita. E complimenti ai tifosi, che anche questa sera hanno dimostrato di essere di un'altra categoria. Tifosi che ringrazio anche per come mi hanno accolto. Complimenti ancora a tutti", le sue parole riportate da ilgiornaledivicenza.it.
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