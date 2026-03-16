Il Vicenza conquista la Serie B. Tutti i marcatori (a 6 turni dal termine) biancorossi

Dopo quattro anni da quel disgraziato playout che equivalse alla retrocessione, e dopo tre anni di playoff altrettanto sfortunati, il Vicenza riesce a centrare nuovamente quella Serie B che mancava dalla stagione 2021-2022, e che negli ultimi due anni è stata solo sfiorata, addirittura con una finalissima degli spareggi promozione, malamente persa a Carrara. È però passato quello vissuto in Toscana, e stavolta non è neppure servito attendere il termine della stagione, perché la promozione è arrivata con ben sei giornate di anticipo.

Giornate che, nei primi gradini del podio della classifica marcatori vedono ben tre calciatori della compagine veneta, con però il solo Stuckler in doppia cifra: ma poco conta, i 56 gol segnati dal collettivo sono bastati per arrivare in categoria cadetta.

Di seguito, tutti i cannonieri della formazione biancorossa, comprensivi anche di Cappelletti, che un gol, però, lo aveva segnato nella prima parte di stagione con la maglia del Trento (il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati):

11 gol: Stuckler (2)

9 gol: Rauti

8 gol: Morra (2)

5 gol: Caferri

4 gol: Capello

3 gol: Leverbe

2 gol: Cappelletti (Trento/Vicenza), Pellizzari, Rada, Zonta

1 gol: Alessio, Benassai, Costa, Cuomo, Sandon, Talarico, Tribuzzi, M. Vitale